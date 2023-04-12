$82.18+2.6889.73+2.63
39 минут назад

NYT: документы Пентагона предполагают четыре варианта развития конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 2

Оказавшиеся в интернете секретные материалы Пентагона предполагают четыре варианта развития ситуации на Украине в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает New York Times.

NYT: документы Пентагона предполагают четыре варианта развития конфликта на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно данным СМИ, одним из подобных сценариев является нанесение украинскими войсками «удара по Кремлю».

Также не исключается вариант с возможным «применением тактического ядерного оружия».

Помимо того, не исключается возможность варианта с началом со стороны Москвы переговоров с Киевом.

При этом в Соединенных Штатах серьезно обеспокоены возможностью Украины каких-либо ударов по территории РФ.

Также среди сценариев из попавших в сеть документов американского ведомства есть кадровые перестановки в руководстве Вооруженными силами РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Владимир Путин,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий