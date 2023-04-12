NYT: документы Пентагона предполагают четыре варианта развития конфликта на Украине

Оказавшиеся в интернете секретные материалы Пентагона предполагают четыре варианта развития ситуации на Украине в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает New York Times.

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Согласно данным СМИ, одним из подобных сценариев является нанесение украинскими войсками «удара по Кремлю».

Также не исключается вариант с возможным «применением тактического ядерного оружия».

Помимо того, не исключается возможность варианта с началом со стороны Москвы переговоров с Киевом.

При этом в Соединенных Штатах серьезно обеспокоены возможностью Украины каких-либо ударов по территории РФ.

Также среди сценариев из попавших в сеть документов американского ведомства есть кадровые перестановки в руководстве Вооруженными силами РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.