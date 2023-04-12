Принц Гарри и Меган Маркл не ответили на приглашение на коронацию

Букингемский дворец до сих пор не получил ответ от принца Гарри и Меган Маркл на приглашение посетить коронацию Карла III. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Mirror.

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10 января вышли мемуары принца Гарри «Запасной». В Британии книга разошлась тиражом в 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в королевстве. В автобиографии принц Гарри признался в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также в драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году.

Выход книги обострил отношения между принцем и королевской семьей. В частности, в начале марта четверо членов королевской семьи отклонили приглашения на церемонию крещения дочери Гарри и Меган Лилибет.

При этом герцоги Сассекские до сих пор не подтвердили свое присутствие на церемонии коронации отца принца Гарри Карла III, несмотря на то, что до нее осталось три недели.

Из-за этого организаторы церемонии не могут окончательно согласовать планы по рассадке гостей, транспорту и вопросы охраны для VIP-персон.

Источники, близкие к окружению принца Гарри, подтвердили изданию, что пара пока не приняла «никакого решения».

«Конечно, им будет предоставлено дополнительное время, но, честно говоря, все раздражены их поведением», — рассказал один из инсайдеров в Букингемском дворце.