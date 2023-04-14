Миру предрекли появление новой смертоносной пандемии

По данным британской аналитической компании, специализирующейся на прогнозах в области здравоохранения, существует 27-процентная вероятность того, что пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, может произойти в этом десятилетии, поскольку вирусы появляются чаще, чем вакцины. При этом внедрение вакцины является ключом к снижению смертности.

По данным Airfinity, изменение климата, рост числа международных поездок и населения, а также угроза новых вирусных заболеваний увеличивают риск смертельной пандемии. Согласно моделированию экспертов, в худшем случае вирус типа птичьего гриппа, который мутирует и, как полагается, позволяет передаваться от человека к человеку, может привести к 15 тысячам смертей только в Британии за один день.

Эксперты в области здравоохранения, обращая свое внимание на подготовку к следующей потенциальной глобальной угрозе, отмечают, что за последние два десятилетия в мире уже появились три основных коронавируса, вызывающих SARS, MERS и COVID-19, а также пандемия свиного гриппа в 2009 году.

Быстрое распространение штамма птичьего гриппа H5N1 уже вызывает серьезные опасения у медиков. Хотя до сих пор было инфицировано лишь небольшое количество людей и нет никаких признаков того, что вирус перешел в результате передачи от человека к человеку, стремительный рост заболеваемости среди птиц и рост его числа среди млекопитающих вызвали у ученых и правительств обеспокоенность тем, что вирус может обрести новые мутации, которые позволят облегчить его распространение.