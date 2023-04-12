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Премьер Молдавии заявил, что стране нужно стать частью "чего-то большего"

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что политика нейтралитета не сможет обеспечить защиту республике, если другая сторона не будет его соблюдать. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что Кишинев не может быть нейтральным на фоне конфликта на Украине.

Премьер Молдавии заявил, что стране нужно стать частью "чего-то большего"
© РИА Новости

«Нейтралитет не защитит кого бы то ни было, если другая сторона не будет его соблюдать <…> Мы понимаем, что в сегодняшнем мире, независимо от статуса нейтралитета, нужно быть частью чего-то большего», — отметил Речан.

Как указал премьер Молдавии, в настоящее время внутри государства идет дискуссия о том, что означает политика нейтралитета и некоторые ставят ее под вопрос. Он также добавил, что не стоит ожидать скорых изменений подходов Кишинева по этому треку.

«Это внешнеполитический инструмент, который прописан в нашей конституции. В этом вопросе я не вижу скорых изменений. Но часть общества все чаще ставит под вопрос нейтралитет», — подчеркнул Речан.

Ранее в МИД Молдавии заявили, что взаимодействие Кишинева с НАТО не противоречит политике нейтралитета республики. Как отметили в ведомстве, сотрудничество с альянсом обусловлено укреплением безопасности.

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