Премьер Молдавии заявил, что стране нужно стать частью "чего-то большего"

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что политика нейтралитета не сможет обеспечить защиту республике, если другая сторона не будет его соблюдать. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что Кишинев не может быть нейтральным на фоне конфликта на Украине.

«Нейтралитет не защитит кого бы то ни было, если другая сторона не будет его соблюдать <…> Мы понимаем, что в сегодняшнем мире, независимо от статуса нейтралитета, нужно быть частью чего-то большего», — отметил Речан.

Как указал премьер Молдавии, в настоящее время внутри государства идет дискуссия о том, что означает политика нейтралитета и некоторые ставят ее под вопрос. Он также добавил, что не стоит ожидать скорых изменений подходов Кишинева по этому треку.

«Это внешнеполитический инструмент, который прописан в нашей конституции. В этом вопросе я не вижу скорых изменений. Но часть общества все чаще ставит под вопрос нейтралитет», — подчеркнул Речан.