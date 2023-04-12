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14 минут назад

Токаев предложит не торопиться в вопросе перехода казахского алфавита на латиницу

Елена Прошина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает ученым тщательно изучить мировой опыт в вопросе перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Он в очередной раз посоветовал не торопиться с этим. Об этом пишет «Интерфакс».

Токаев предложит не торопиться в вопросе перехода казахского алфавита на латиницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, необходимо воспользоваться возможностью для реформы казахского языка. Он подчеркнул, что проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Токаев добавил, что ранее власти допустили много ошибок, в погоне за тем, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос.

Президент подчеркнул, что это должно происходить под руководством ученых. Он добавил, что перед тем, как решить этот вопрос, нужно все взвесить и действовать без спешки, чтобы не повторять прежние ошибки.

Напомним, указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу Нурсултан Назарбаев подписал еще в 2017 году. Переход должен был состояться до 2025 года. В 2019 году новый президент Токаев поручил устранить недостатки в существующем варианте алфавита. Он отмечал, что для перевода алфавита необходимо широкое обсуждение этого вопроса и действовать не спеша.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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