Токаев предложит не торопиться в вопросе перехода казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает ученым тщательно изучить мировой опыт в вопросе перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Он в очередной раз посоветовал не торопиться с этим. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, необходимо воспользоваться возможностью для реформы казахского языка. Он подчеркнул, что проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Токаев добавил, что ранее власти допустили много ошибок, в погоне за тем, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос.

Президент подчеркнул, что это должно происходить под руководством ученых. Он добавил, что перед тем, как решить этот вопрос, нужно все взвесить и действовать без спешки, чтобы не повторять прежние ошибки.