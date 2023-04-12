Трамп рассказал о плакавших и просивших прощения при его аресте полицейских

При аресте бывшего президента США Дональда Трампа полицейские плакали и просили прощения. Политик рассказал об этом в интервью Fox News.
Трамп заявил, что когда он пришел в здание суда, то люди, которые там работают, просили прощения.
«У этих людей нет проблем с тем, чтобы сажать убийц и других преступников. Но они плакали и говорили мне, что им очень жаль», — сказал он.
Трамп также поделился планами на случай обвинительного приговора. Он сообщил, что не собирается снимать свою кандидатуру и в любом случае примет участие в выборах 2024 года.
Прокуратура США обвиняет экс-президента в 34 случаях фальсификации деловых документов. По данным следствия, в 2016 году Трамп выплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе и незаконно компенсировал их из предвыборного фонда.