Трамп рассказал о плакавших и просивших прощения при его аресте полицейских

При аресте бывшего президента США Дональда Трампа полицейские плакали и просили прощения. Политик рассказал об этом в интервью Fox News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Трамп заявил, что когда он пришел в здание суда, то люди, которые там работают, просили прощения.

«У этих людей нет проблем с тем, чтобы сажать убийц и других преступников. Но они плакали и говорили мне, что им очень жаль», — сказал он.

Трамп также поделился планами на случай обвинительного приговора. Он сообщил, что не собирается снимать свою кандидатуру и в любом случае примет участие в выборах 2024 года.