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31 минуту назад

Трамп рассказал о плакавших и просивших прощения при его аресте полицейских

Lenta.ru

При аресте бывшего президента США Дональда Трампа полицейские плакали и просили прощения. Политик рассказал об этом в интервью Fox News.

Трамп рассказал о плакавших и просивших прощения при его аресте полицейских
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трамп заявил, что когда он пришел в здание суда, то люди, которые там работают, просили прощения.

«У этих людей нет проблем с тем, чтобы сажать убийц и других преступников. Но они плакали и говорили мне, что им очень жаль», — сказал он.

Трамп также поделился планами на случай обвинительного приговора. Он сообщил, что не собирается снимать свою кандидатуру и в любом случае примет участие в выборах 2024 года.

Прокуратура США обвиняет экс-президента в 34 случаях фальсификации деловых документов. По данным следствия, в 2016 году Трамп выплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе и незаконно компенсировал их из предвыборного фонда.

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