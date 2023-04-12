Пентагон решил сократить число сотрудников с доступом к секретной информации

Американское военное ведомство значительно ограничило число сотрудников, которые имеют доступ к секретной информации из-за недавней утечки таких данных. Об этом сообщает CBS.

По информации издания, до того, как утечка была обнаружена, доступ к секретным документам имели около 1000 человек.

При этом уже с 7 апреля число людей, включенных в общегосударственные списки получателей секретных данных, значительно сократилось.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. Американские СМИ сообщили, в них, в частности, рассматривались сценарии, при которых Израиль поставить Киеву летальные вооружения, также содержалась информация о военных планах Украины и данные о слежке Вашингтона за своими союзниками.