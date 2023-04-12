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ЕС призвал Армению и Азербайджан активизировать переговоры о делимитации границы

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Баку и Ереван должны активизировать переговоры о делимитации границы, Евросоюз готов поддержать процесс. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе в связи с эскалацией на границе между Азербайджаном и Арменией.

ЕС призвал Армению и Азербайджан активизировать переговоры о делимитации границы
© ТАСС

"Необходимо соблюдать предыдущие обязательства, в том числе принятые в Праге в октябре 2022 года в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. ЕС также призывает к интенсификации переговоров о делимитации границы и по-прежнему готов поддерживать этот процесс", - отмечается в тексте.

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