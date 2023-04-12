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57 минут назад

Охранники Макрона в Амстердаме скрутили протестующего

Елена Прошина

Охранники французского президента Эммануэля Макрона повалили на землю демонстранта, выступающего против пенсионной реформы во время его поездки в Амстердам. Об этом сообщает РИА Новости.

Охранники Макрона в Амстердаме скрутили протестующего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда Макрон прибыл в Амстердамский университет, мужчина, находившийся перед входом в здание, начал петь: «Мы здесь, мы здесь». После этого сотрудники службы безопасности повалили его на землю. Соответствующее видео появилось в сети.

Отмечается, что эти слова относятся к гимну «Желтых жилетов», подхваченных противниками пенсионной реформы.

Напомним, во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы. 13 апреля пройдет 12-й общенациональный марш против этой инициативы. Ожидается, что в нем могут принять участие 600 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Конституционный совет должен принять решение о легитимности пенсионной реформы в стране.

В мире,Эммануэль Макрон,
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