Охранники Макрона в Амстердаме скрутили протестующего

Охранники французского президента Эммануэля Макрона повалили на землю демонстранта, выступающего против пенсионной реформы во время его поездки в Амстердам. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда Макрон прибыл в Амстердамский университет, мужчина, находившийся перед входом в здание, начал петь: «Мы здесь, мы здесь». После этого сотрудники службы безопасности повалили его на землю. Соответствующее видео появилось в сети.

Отмечается, что эти слова относятся к гимну «Желтых жилетов», подхваченных противниками пенсионной реформы.