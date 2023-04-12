Маск обвинил журналиста BBC во лжи на интервью

Основатель SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск обвинил журналиста BBC News во лжи, когда тот не смог привести примеры «ненавистнического контента» в соцсети. Интервью с Маском опубликовано на сайте BBC.

Корреспондент телеканала и Маск поспорили о разжигании ненависти, которого якобы стало больше в Twitter.

«Кому решать, что правильно, а что нет?» — сказал Маск.

Корреспондент заявил, что с тех пор, как Маск купил соцсеть, в Twitter стало больше «ненавистнического контента», на что миллиардер бросил ему вызов и попросил привести примеры. Журналист не вспомнил конкретных примеров, но подчеркнул, что он — и многие другие — считают, что портал не так безопасен, как раньше.

«Значит, ты только что солгал. Я прошу привести хоть один пример, а ты не можешь назвать ни одного», — сказал Маск.

Также он спросил, уполномочены ли в BBC определять, что именно является дезинформацией.

Ранее Маск заявил, что пользователи Twitter должны сами решать, что является пропагандой, а что нет. Так он ответил на призывы пользователей заблокировать аккаунт замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Медведев ранее опубликовал пост, в котором заявил, что Украина исчезнет, так как она никому не нужна.