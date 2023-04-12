Обзор иноСМИ: «губительная» дружба Германии с Россией и Киев против утечки Пентагона

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Как Вашингтон и Киев пытаются дискредитировать утечку секретов

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Администрация президента США Джо Байдена и украинские чиновники «перешли в режим ликвидации последствий утечки секретных документов Пентагона», сообщает Foreign Policy. В документах содержатся подробные данные об истощающихся запасах ВСУ и о дислокации украинских войск, что грозит подорвать доверие между Киевом, Вашингтоном и другими союзниками США.

Пентагон проверяет достоверность документов и оценивает, какое влияние они могут оказать на национальную безопасность США, а также на их союзников и партнеров, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В своих официальных заявлениях власти США и Украины стремятся преуменьшить значение утечки, подчеркивает FP. Михаил Подоляк, главный советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что документы «основаны на большом количестве фиктивной информации» и не имеют ничего общего с реальными военными планами Украины.

«Европа расплачивается за политику Германии»

Польский политолог Якуб Вех заявил порталу Wirtualna Polska, что украинский кризис выявил проблемы в «восточной политике» Германии, полностью дискредитировал эту политику и теперь Европа за нее расплачивается. По его словам, в Центральной и Восточной Европе давно заметили тревожные сигналы: Польша, Прибалтика и Румыния предупреждали немцев, всю Европу и США, что немецкая политика в отношении России, основанная на покупке энергоресурсов, губительна.

Вех отметил, что политика экс-канцлера Ангелы Меркель была вполне рациональной с точки зрения лидера западноевропейского государства: житель Берлина не мог представить, что русские пожертвуют столь выгодными перспективами сотрудничества с Западной Европой, широкими возможностями экономического развития и колоссальными прибылями «в пользу утопического геополитического видения». По мнению политолога, Германия «принесла Украину в жертву на алтарь геополитического видения». По словам Веха, в Берлине рассчитывали, что русские «быстро раздавят» Украину, и тогда - после определенного этапа шока - можно будет продолжить сотрудничество с Россией.

Польша потребовала от России обломки Ту-154 Качиньского

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский призвал Россию передать Польше обломки самолета Ту-154, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский, сообщает Onet. Щерский подчеркнул, что расследование «душераздирающей трагедии, унесшей жизни 96 человек, не может быть завершено по сей день, потому что Россия упорно отказывает польским следователям в ключевых уликах по делу - обломках самолета и бортовых самописцах».

Дипломат призвал Россию предоставить ключевые доказательства по делу и «в полной мере сотрудничать с польским следствием для выяснения всех обстоятельств катастрофы, столь характерной для трагической истории региона». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил, что в качестве председателя он «должен поблагодарить» Щерского за его речь, «несмотря на личные вызовы, брошенные» России. Он пообещал, что Россия «найдет другое время, чтобы ответить на них».

«Хуаньцю шибао»: Запад должен усвоить урок «взаимного уважения»

Политические элиты Европы ставят китайско-европейские отношения в зависимость от подхода Пекина к украинскому кризису, требуя осудить Россию, что абсолютно неприемлемо для Китая, пишет «Хуаньцю шибао». Обозреватель издания Чжао Цзяньдун заявил, что теория «особой ответственности Китая» несостоятельна, а взгляд на отношения КНР и ЕС лишь с точки зрения украинского кризиса «ослепляет».

Китай настаивает, что проблема Украины не должна стать препятствием для диалога. В ходе недавнего визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что Китай не является виновником украинского кризиса, и ЕС ценит усилия КНР по содействию политическому урегулированию. Эти позитивные заявления показывают, что позиции Китая и ЕС по украинскому вопросу близки, подчеркнул Чжао. Он добавил, что Макрон говорил о силе «уважения», и именно западным странам необходимо уделять этому особое внимание в отношениях с незападными государствами - «в какой-то степени можно сказать, что это историческая проблема». На протяжении многих лет западные элиты сознательно или бессознательно снисходительно относились к другим и «учили» их, что вызывало растущее раздражение. «Этим людям срочно необходимо усвоить урок «взаимного уважения» и уважать различия», - заключил автор.

Зачем Москве перемирие Сирии и Турции

Al-Watan Syria рассказало, что Москва заинтересована в нормализации отношений Сирии и Турции до предстоящих президентских выборов в Анкаре. Если к власти в Турции придут новые силы, переговоры о перемирии могут оказаться под угрозой, подчеркивает издание.