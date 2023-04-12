Венгрия передаст Никарагуа 1 млн доз вакцины от коронавируса

Венгрия безвозмездно передаст Никарагуа 1 млн доз вакцины против коронавируса, чтобы помочь этой стране в случае необходимости справиться с новыми вспышками заболевания. Об этом объявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Назвав это "самым крупным пожертвованием вакцины за всю историю", он уточнил, что "миллион доз сейчас находятся на пути в Никарагуа". Глава МИД напомнил, что латиноамериканская страна, где зафиксирован один из самых низких уровней дохода на душу населения, по-прежнему сталкивается с проблемой борьбы с коронавирусом.

"Мы заинтересованы в том, чтобы она смогла преодолеть этот вызов, и мы рады помочь ей", - процитировало заявление Сийярто информационное агентство MTI.

Министр напомнил, что Венгрия уже оказывала помощь другим странам Латинской Америки в поставках вакцин, которыми запаслась в большом количестве. В то же время он не уточнил, препараты каких видов будут переданы Никарагуа. В свое время Венгрия накопила крупные запасы различных вакцин, включая российскую "Спутник V".

Сийярто отметил, что Европа, в частности Венгрия, "уже миновала пандемию или, по крайней мере, самую активную, самую сложную ее часть". Однако есть страны, где сохраняется эта проблема и существует нехватка вакцины. "Если в такой стране разовьется вирусный очаг, то, к сожалению, может возникнуть реальный риск нового, более масштабного глобального распространения заболевания", - пояснил глава МИД.