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43 минуты назад

В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов

Алиса Селезнёва

Власти Италии приняли решение объявить на шесть месяцев чрезвычайное положение из-за резкого увеличения потока мигрантов. Об этом пишет агентство ANSA.

Чрезвычайное положение было введено правительством по предложению министра гражданской защиты и морской политики Нелло Музумечи и главы МВД Маттео Пьянтедози.

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По словам Музумечи, поток мигрантов по средиземноморским маршрутам вырос на 300%.

Введение чрезвычайного положения обойдется стране в пять миллионов евро, оно продлится шесть месяцев. Благодаря ему, власти смогут быстрее решать вопросы, связанные с наплывом мигрантов. Также они намерены привлечь структуры Гражданской защиты и Красного Креста.

Ожидается, что будут усилены и подразделения, занимающиеся вопросами репатриации нелегалов.

В 2022 году в Европе разразился скандал из-за спора о том, какая страна примет 3500 африканских беженцев. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила Францию в предательстве, а Париж призвал другие страны «изолировать Италию».

При этом премьер заявила, что ее поразила «агрессивная реакция» французского правительства, «которая непонятна и неоправдана», и отметила, что в этом году Италия уже приняла 90 000 мигрантов из Африки и Азии.

В мире,Видео,Международный комитет Красного Креста,ЕС,
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