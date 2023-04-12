В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов

Власти Италии приняли решение объявить на шесть месяцев чрезвычайное положение из-за резкого увеличения потока мигрантов. Об этом пишет агентство ANSA.
Чрезвычайное положение было введено правительством по предложению министра гражданской защиты и морской политики Нелло Музумечи и главы МВД Маттео Пьянтедози.
По словам Музумечи, поток мигрантов по средиземноморским маршрутам вырос на 300%.
Введение чрезвычайного положения обойдется стране в пять миллионов евро, оно продлится шесть месяцев. Благодаря ему, власти смогут быстрее решать вопросы, связанные с наплывом мигрантов. Также они намерены привлечь структуры Гражданской защиты и Красного Креста.
Ожидается, что будут усилены и подразделения, занимающиеся вопросами репатриации нелегалов.
В 2022 году в Европе разразился скандал из-за спора о том, какая страна примет 3500 африканских беженцев. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила Францию в предательстве, а Париж призвал другие страны «изолировать Италию».
При этом премьер заявила, что ее поразила «агрессивная реакция» французского правительства, «которая непонятна и неоправдана», и отметила, что в этом году Италия уже приняла 90 000 мигрантов из Африки и Азии.