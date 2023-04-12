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Принц Эндрю отказывается уезжать из дома в Виндзоре, несмотря на требование Карла III

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Король Великобритании Карл III «в ярости» из-за того, что принц Эндрю отказывается покидать Королевский домик в Виндзорском парке. Об этом сообщает Page Six.

Принц Эндрю отказывается уезжать из дома в Виндзоре вопреки требованию Карла III
© globallookpress.com

Принц Эндрю отказывается покидать Королевский домик, в котором он живет с 2003 года, и переезжать в коттедж Фрогмор, где раньше жили принц Гарри и Меган Маркл. По словам инсайдера, король Карл III «устал и взбешен» нежеланием принца Эндрю подчиняться его требованиям.

«Эндрю не хочет уезжать, потому что этот дом считается символом королевской власти. Но Уильям, который является наследником престола, положил на него глаз», — цитирует Page Six слова инсайдера.

В прошлом году принц Уильям и Кейт Миддлтон с их тремя детьми переехали в коттедж «Аделаида», расположенный рядом с Королевским домиком Эндрю. Но дом с четырьмя спальнями слишком мал для семьи, ведь Уильяму нужно больше пространства.

«Уильяму было бы комфортнее жить в доме Эндрю. Тем более что Эндрю больше не является работающим членом королевской семьи, не нуждается в офисе и не принимает высокопоставленных гостей», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что сложившаяся ситуация «ужасно злит» Карла III и мешает ему сосредоточиться на грядущей коронации.

«Отношения между королем и его братом никогда не были такими плохими», — подытожил источник.

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