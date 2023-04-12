К Софье Сапеге допустят сотрудника консульства

Белорусская сторона согласовала визит консульского сотрудника к осужденной россиянке Софье Сапеге. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в российском МИД, сотрудника допустят в колонию в Гомельской области, где отбывает наказание россиянка. При этом сообщается, что посольство РФ в Минске «самым внимательным образом следит» за арестованной. В частности, ей оказываются все необходимые услуги консула.

Кроме того, родственники Сапеги получили ответ на свой очередной запрос о переводе Софьи в Россию. Данный вопрос был переадресован в Минюст РФ.