К Софье Сапеге допустят сотрудника консульства
Белорусская сторона согласовала визит консульского сотрудника к осужденной россиянке Софье Сапеге. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в российском МИД, сотрудника допустят в колонию в Гомельской области, где отбывает наказание россиянка. При этом сообщается, что посольство РФ в Минске «самым внимательным образом следит» за арестованной. В частности, ей оказываются все необходимые услуги консула.
Кроме того, родственники Сапеги получили ответ на свой очередной запрос о переводе Софьи в Россию. Данный вопрос был переадресован в Минюст РФ.
Напомним, Софья Сапега была задержана в Белоруссии в мае 2021 года. Вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем она прилетела в Минск. Россиянка была приговорена шести годам лишения свободы. Она просила о помиловании белорусского президента, а также о переводе в Россию. Однако ей был отказано. Близкие Сапеги утверждают, что она не занималась политикой и не участвовала в белорусских протестах.