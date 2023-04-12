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1 час назад

В Германии наймут охрану для украинских беженцев

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Администрация немецкого города Вюрцбурга в центральной части Германии ищет подрядчиков для оказания охранных услуг для обеспечения безопасности украинских беженцев, проживающих во временных жилищах на территории города. Об этом «Ленте.ру» стало известно из соответствующей тендерной документации.

В Германии наймут охрану для украинских беженцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Оказание охранных услуг во временных жилищах для украинских беженцев в округе Вюрцбург», — уточняется в описании к закупке.

В тендере также отмечается, что контракту присвоен статус чрезвычайной срочности.

«Беженцы с Украины размещены во временных убежищах. Неизвестно/нельзя заранее спланировать, приедут ли беженцы из Украины в район Вюрцбурга, и, если да, то сколько (...) Должна быть обеспечена безопасность сбежавших [с Украины] людей», — говорится в пояснении.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.

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