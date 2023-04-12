В Германии наймут охрану для украинских беженцев

«Беженцы с Украины размещены во временных убежищах. Неизвестно/нельзя заранее спланировать, приедут ли беженцы из Украины в район Вюрцбурга, и, если да, то сколько (...) Должна быть обеспечена безопасность сбежавших [с Украины] людей», — говорится в пояснении.