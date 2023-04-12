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29 минут назад

Министр обороны Сербии опроверг информацию о поставках оружия Киеву

RT на русскомиещё 2

Сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.

Об этом сообщает ТАСС.

«Более десяти раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», — сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на документы, попавшие в сеть в результате утечки, сообщило, что власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений.

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