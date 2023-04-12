Сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.
Об этом сообщает ТАСС.
«Более десяти раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», — сказал он.
Ранее Reuters со ссылкой на документы, попавшие в сеть в результате утечки, сообщило, что власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений.