CNN: США пессимистично оценивают боевой потенциал Киева

Администрация президента США Джо Байдена пессимистично оценивает боевой потенциал Украины и ее возможность достичь каких-либо успехов. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на выводы американской разведки, содержащиеся в попавших в интернет документах, телеканал CNN.

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Так, в докладе подчеркиваются слабые места украинского вооружения и предсказывается "безвыходное положение" в зоне конфликта в ближайшие месяцы.

"Украине будет трудно достичь успехов. В документах, попавших в сеть, указывается на возможный тупик в конфликте, и утечка такой информации не помогает [Киеву]", - отметил чиновник из одной из стран - членов разведывательного альянса "Пять глаз", куда входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что итоги контрнаступления украинских военных будут скромными, а США сомневаются в их способности достичь поставленных целей.

Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.