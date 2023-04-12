Пока вы спали: протесты в Казахстане и «падение метеорита» на Урале

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Жители Жанаозена потребовали освободить задержанных в Астане земляков

Видео дня

Сотни жителей города Жанаозен вышли на центральную площадь, требуя освободить задержанных ранее в Астане земляков - работников нефтесервисной компании. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет ТАСС.

Местные активисты заявили, что на акцию протеста в городе вышли около 1-2 тысяч человек. В полиции сообщили, что в Жанаозене были задержаны 24 протестующих, перекрывших дорогу.

«После проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий они были отпущены по домам», - пояснили в ведомстве.

Власти разоблачили сообщения о падении неопознанного объекта на Урале

Видеозаписи и сообщения в соцсетях о падении в Богдановиче Свердловской области похожего на метеорит объекта являются фейковыми, ничего подобного в городе не происходило, «все службы были оперативно задействованы — все спокойно». Об этом рассказал в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Нейфельд.

В свою очередь Telegram-канал «Осторожно, новости» выяснил, что в появившихся в Интернете видео с якобы падением неопознанного объекта задействованы «местные молодые актеры, операторы и их знакомые». Канал посчитал видеозаписи «вирусной кампанией», приуроченной ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Вице-президент США пообещала Польше американских солдат

Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат, а также заявила о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

По словам премьер-министра, в Польше также создаются все необходимые условия для переброски американских солдат из других европейских регионов. При этом в стране уже размещен американский контингент из 10 тысяч военнослужащих, а всего в Европе их 100 тысяч. «Но главное сегодня – это техника», - подчеркнул Моравецкий.

Россия испытала межконтинентальную ракету

Ракетные войска стратегического назначения провели 11 апреля испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, пуск был произведен для испытания «перспективного боевого оснащения» и подтвердил «правильность схемно-конструктивных и технических решений». Ракета успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Названы сроки начала производства «Москвича 6»

Серийное производство седанов линейки «Москвич 6» запланировано на июль-август 2023 года. Об этом заявил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.