В утечке из Пентгона нашли данные о спецназе НАТО на Украине

В утечке секретных документов Пентагона утверждается, что на Украине присутствует спецназ стран НАТО, в том числе до 50 британских спецназовцев. Об этом сообщают BBC News и The Guardian.

Из документов следует, что в период с февраля по март 2023 года на Украине находились 97 западных спецназовцев — 50 британских, 17 из Латвии, 15 французских, 14 американских и один нидерландский.

Неясно, какой деятельностью могли заниматься натовские спецназовцы на Украине и идет ли речь об их постоянном присутствии.

В британском Минобороны отказались комментировать эти данные, отметив лишь, что утечка «продемонстрировала серьезный уровень неточности».

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей.

Источники Reuters заявили, что следователи рассматривают четыре-пять основных версий происхождения утечки, среди них — недовольство сотрудника и намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США.

Собеседники Reuters заявили, что документы могли быть обнародованы лишь американцем — они содержат слишком широкий набор тем. В то же время следователи не исключают, что к утечке причастны «пророссийские элементы».