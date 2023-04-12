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6 минут назад

СМИ: Сербия согласилась поставить вооружение Украине

Национальная Служба Новостей

Сербия согласилась на военные поставки Украине или уже отправила оружие. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на секретный документ Пентагона, попавший в открытый доступ из-за утечки.

СМИ: Сербия согласилась поставить оружие Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На минувшей неделе в Сеть попали секретные данные американского военного ведомства, которые, предположительно, касаются состояния украинской армии, напоминает Ura.ru.

По данным агентства, в документе от 2 марта под названием «Европа. Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт» перечислены 38 европейских стран и их позиции относительно военной помощи Киеву. Государства разделены на несколько категорий: обязавшиеся обучить украинских военных и обеспечить летальную помощь; предоставившие обучение или помощь (либо и то, и другое); имеющие «военные способности и политическую волю» помочь Украине в перспективе.

Отмечается, что лишь Австрия и Мальта не дали согласия ни по одной из содержащихся в документе категорий. Сербия оказалась среди стран, отказавшихся проводить обучение ВСУ, однако обязалась отправить летальную помощь (или уже ее предоставила) и готова передать оружие Киеву в будущем.

Какое вооружение и в каком количестве могло быть предоставлено Белградом, не уточняется. Представители Сербии, Украины и Пентагона не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что в Сербии пройдут совместные с НАТО учения «Платиновый волк», отмечает РИА ФАН. Международные тактические маневры состоятся 16-30 июня.

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