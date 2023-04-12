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Украинский премьер прибыл в Канаду на самолете с эмодзи

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл на переговоры в Канаду на самолете, на борту которого нарисованы два эмодзи, — боевой самолет и сложенные ладони. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

Украинский премьер прибыл в Канаду на самолете с эмодзи
© globallookpress.com

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители. Власти Нидерландов ранее пообещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву истребителей F-16. Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу». А премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава планирует передать Украине свои истребители МиГ-29.

T.me/Denys_Smyhal/4918

По итогам переговоров с канадским коллегой Джастином Трюдо Шмыгаль рассказал, что основными темами их встречи стали поставки оружия, торговля, инвестиции и конфискация российских активов.

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Шмыгаль подчеркнул, что Канада — дружественная страна, одной из первых поддержавшая Украину.

Украинский премьер заявил, что в Киеве рассчитывают на новые поставки канадского оружия, особенно танков, бронированных машин и боеприпасов. Он поблагодарил страну за новый пакет военной помощи, включающий 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.

В ходе визита Шмыгаль попросил продлить международную миссию по обучению украинских военных. Он подчеркнул, что это позволило бы привести украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО.

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