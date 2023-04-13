В Турции сочли рискованными призывы оппозиции насчет Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счел рискованными призывы оппозиции определиться с позицией по конфликту на Украине . Об этом он заявил изданию Habertürk.

«Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию, напоминать о том, что мы члены НАТО . (...) Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция помнит о том, что она является членом альянса, однако, по его словам, только она из всех остальных входящих в НАТО государств имеет возможность находиться в контакте с обеими сторонами конфликта.