$81.68-0.4290.00+0.24
45 минут назад

В Турции сочли рискованными призывы оппозиции насчет Украины

Lenta.ruиещё 4

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счел рискованными призывы оппозиции определиться с позицией по конфликту на Украине. Об этом он заявил изданию Habertürk.

В Турции сочли рискованными призывы оппозиции насчет Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию, напоминать о том, что мы члены НАТО. (...) Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция помнит о том, что она является членом альянса, однако, по его словам, только она из всех остальных входящих в НАТО государств имеет возможность находиться в контакте с обеими сторонами конфликта.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить предпринимать усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины. Политик также заявил, что благодаря действиям Анкары удалось спасти бессчетное количество людей.

В мире,Выборы на Украине,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий