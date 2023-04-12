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Трамп заявил, что с Байденом «что-то не так»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает, как действующий глава государства Джо Байден может оказаться в гонке за пост президента в 2024 году, ведь с ним «что-то не так». Об этом сообщает Fox News.

Трамп заявил, что с Байденом «что-то не так»
© globallookpress.com

Так Трамп прокомментировал заявление Байдена, сделанное в эфире NBC News. Президент подчеркнул, что планирует баллотироваться снова, но пока не будет официально объявлять об этом. Команда Байдена сейчас занимается подготовкой к его возможной избирательной кампании.

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Трамп отметил, что в интервью Байден не смог дать убедительных ответов, поэтому неясно, как он сможет справиться с новой избирательной кампанией.

«Послушайте, я смотрю на него так же, как и вы. И я думаю, что мне почти неуместно это говорить, — я не понимаю, как это возможно. Что-то не так. Я видел его ответ по телевизору очень хорошему парню по имени Эл Рокер о том, собирается ли он баллотироваться. [Байден] дал длинный ответ о [пасхальных] яйцах и о том и о сем — послушайте, я не думаю, что он может», — сказал Трамп.

Ранее источники NBC News рассказали, что Байден уже решил, что будет баллотироваться в 2024 году, но не спешит официально объявлять об этом, в том числе «из вредности» — ему не нравится, что на него давят.

Джо Байден стал самым старым президентом США в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.

Ранее Байден говорил журналистам, что «было бы очень хорошо», если бы он выдвинулся на следующих выборах. В то же время он отмечал, что его планы могут быть нарушены «судьбой».

Если Байден решит переизбраться, его соперником на выборах станет Трамп, ранее официально объявивший о своих планах.

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