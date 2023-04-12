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33 минуты назад

Китай заподозрили в попытке помочь России через Иран

Lenta.ru

Иран начал секретные переговоры с КНР и Россией по закупке топлива для ракет, используемых российской армией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает американский журнал Politico.

Китай заподозрили в попытке помочь России через Иран
Фото: TwitterTwitter

Как утверждает источник издания в посольских кругах, в Пекине иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке у российских и китайских компаний перхлората аммония, используемого для производства твердотопливных ракет, которые Иран поставляет российской армии.

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По версии издания, эта схема позволяет Пекину через иранское посредничество существенно помочь Москве в конфликте на Украине в обход санкций ООН и без ведома торговых партнеров на Западе, портить отношения с которыми не в интересах КНР.

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