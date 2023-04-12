В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому насчет мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта в своей стране, пока политик еще хоть что-то решает. Такой ультиматум в своей статье для китайского издания South China Morning Post выдвинул обозреватель Дэниел Ковани.

Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса», — подчеркнул он.

По мнению обозревателя, «западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский».

Ковани также подчеркнул, что у украинских бойцов заканчиваются снаряды, производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.