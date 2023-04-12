Трамп ушел от ответа на вопрос, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Бывший президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать", - заявил Трамп в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, кто стоит за диверсией на газопроводах. "Могу сказать, кто этого не делал - Россия", - заявил экс-президент США.
"Они обвинили Россию, сказали, что Россия подорвала собственный газопровод", - продолжил Трамп, призвав отмести эту версию. "Это была не Россия", - констатировал он.