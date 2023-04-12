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9 минут назад

Трамп ушел от ответа на вопрос, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

ТАССиещё 1

Бывший президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Трамп ушел от ответа на вопрос, кто стоит за подрывом "Северных потоков"
Фото: ТАССТАСС

"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать", - заявил Трамп в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, кто стоит за диверсией на газопроводах. "Могу сказать, кто этого не делал - Россия", - заявил экс-президент США.

"Они обвинили Россию, сказали, что Россия подорвала собственный газопровод", - продолжил Трамп, призвав отмести эту версию. "Это была не Россия", - констатировал он.

В мире,Дональд Трамп,
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