Трамп ушел от ответа на вопрос, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать", - заявил Трамп в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, кто стоит за диверсией на газопроводах. "Могу сказать, кто этого не делал - Россия", - заявил экс-президент США.