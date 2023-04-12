Глава ЦРУ оценил характер отношений между Россией и Китаем

"На сегодняшний день я считаю прочным сотрудничество между Китаем под руководством Си Цзиньпина и Россией во главе с Владимиром Путиным. Одним из подтверждением этого стал визит Си [Цзиньпина] в Москву несколько недель назад", - отметил глава ЦРУ на мероприятии, трансляция которого велась на сайте института.