Глава ЦРУ оценил характер отношений между Россией и Китаем

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву подтвердил прочный характер отношений между Россией и Китаем. С такой оценкой выступил во вторник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на мероприятии, организованном научно-исследовательским институтом имени Джеймса Бейкера (штат Техас).
"На сегодняшний день я считаю прочным сотрудничество между Китаем под руководством Си Цзиньпина и Россией во главе с Владимиром Путиным. Одним из подтверждением этого стал визит Си [Цзиньпина] в Москву несколько недель назад", - отметил глава ЦРУ на мероприятии, трансляция которого велась на сайте института.
Бернс при этом выразил мнение, что в отношениях между Москвой и Пекином "сохраняются некоторые ограничения". В подтверждение своих слов он отметил, что, согласно оценкам американской разведки, Китай не поставляет России оружие и боеприпасы.
18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения по обвинению в "оказании Китаем военной помощи России".