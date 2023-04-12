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10 минут назад

Глава ЦРУ оценил характер отношений между Россией и Китаем

ТАСС

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву подтвердил прочный характер отношений между Россией и Китаем. С такой оценкой выступил во вторник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на мероприятии, организованном научно-исследовательским институтом имени Джеймса Бейкера (штат Техас).

Глава ЦРУ оценил характер отношений между Россией и Китаем
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день я считаю прочным сотрудничество между Китаем под руководством Си Цзиньпина и Россией во главе с Владимиром Путиным. Одним из подтверждением этого стал визит Си [Цзиньпина] в Москву несколько недель назад", - отметил глава ЦРУ на мероприятии, трансляция которого велась на сайте института.

Бернс при этом выразил мнение, что в отношениях между Москвой и Пекином "сохраняются некоторые ограничения". В подтверждение своих слов он отметил, что, согласно оценкам американской разведки, Китай не поставляет России оружие и боеприпасы.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения по обвинению в "оказании Китаем военной помощи России".

В мире,Мао Нин,Уильям Бернс,Энтони Блинкен,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЦРУ,
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