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США и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

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США и Филиппины договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере, говорится в совместном заявлении глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств стран.

США и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны
© РИА Новости

«Министры подтвердили общую решимость защищаться от внешнего вооружённого нападения в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море», — приводит Госдеп заявление.

Также стороны заявили о намерении модернизировать сотрудничество США и Филиппин для укрепления возможностей объединённого сдерживания.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

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