США и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны
США и Филиппины договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере, говорится в совместном заявлении глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств стран.
Также стороны заявили о намерении модернизировать сотрудничество США и Филиппин для укрепления возможностей объединённого сдерживания.
Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.
Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.