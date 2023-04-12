Госдеп обещает помочь Черногории в информационной борьбе с РФ и КНР

Специальный представитель госдепа США, координатор Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин в ходе визита в Подгорицу призвал будущее правительство Черногории срочно начать информационную борьбу с Российской Федерацией и пообещал помощь Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это - неправда, или что США хотели этой войны, что также бессмысленно... Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут", — заявил Рубин.
В публикации отмечается, что дипломат прибыл в Черногорию и провел ряд встреч с руководством страны. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что позволяют Украине проводить военные действия в новых регионах России. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.