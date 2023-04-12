Госдеп обещает помочь Черногории в информационной борьбе с РФ и КНР

"Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это - неправда, или что США хотели этой войны, что также бессмысленно... Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут", — заявил Рубин.