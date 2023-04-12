$82.18+2.6889.73+2.63
50 минут назад

Госдеп обещает помочь Черногории в информационной борьбе с РФ и КНР

Газета.Ru

Специальный представитель госдепа США, координатор Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин в ходе визита в Подгорицу призвал будущее правительство Черногории срочно начать информационную борьбу с Российской Федерацией и пообещал помощь Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп обещает помочь Черногории в информационной борьбе с РФ и КНР
Фото: Варвара Гертье/РИА «Новости»Варвара Гертье/РИА «Новости»

"Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это - неправда, или что США хотели этой войны, что также бессмысленно... Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут", — заявил Рубин.

В публикации отмечается, что дипломат прибыл в Черногорию и провел ряд встреч с руководством страны. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что позволяют Украине проводить военные действия в новых регионах России. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Джеймс Рубин,Джон Кирби,Владимир Путин,Госдеп США,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий