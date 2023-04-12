Израиль готов предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной

Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что Иерусалим готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

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По его словам, подобное будет возможно в случае, если у конфликтующих сторон будет желание договорится. Дипломат подчеркнул, что у Израиля хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться", — заявил посол.