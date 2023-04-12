$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

Посол Бен Цви: Израиль готов предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной

Газета.Ruиещё 2

Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что Иерусалим готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

Израиль готов предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По его словам, подобное будет возможно в случае, если у конфликтующих сторон будет желание договорится. Дипломат подчеркнул, что у Израиля хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться", — заявил посол.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует продлить сроки действия виз и оказания медицинских услуг и социальной поддержки беженцам с Украины. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Биньямин Нетаньяху,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий