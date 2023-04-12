Израиль готов предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной

Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что Иерусалим готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".
По его словам, подобное будет возможно в случае, если у конфликтующих сторон будет желание договорится. Дипломат подчеркнул, что у Израиля хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.
"Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться", — заявил посол.
Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует продлить сроки действия виз и оказания медицинских услуг и социальной поддержки беженцам с Украины. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.