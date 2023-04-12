ВОЗ: В Китае зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8

Всемирная организация здравоохранения сообщила во вторник вечером, что в Китае от птичьего гриппа H3N8 умерла женщина. Это стало первым известным случаем смерти человека от штамма птичьего гриппа.

Известно, что вирус H3N8 циркулирует с 2002 года после первого появления у водоплавающих птиц Северной Америки, он способен заражать лошадей, собак и тюленей. Этот штамм не был обнаружен у людей до того, как в апреле и мае 2022 года произошли два несмертельных случая: оба также были зафиксированы в Китае, сообщает Guardian.

По данным ВОЗ, 56-летняя женщина из провинции Гуандун на юго-востоке Китая заболела 22 февраля, 3 марта была госпитализирована с тяжелой пневмонией и скончалась 16 марта.

"У пациентки было несколько основных заболеваний. Она контактировала с птицей до начала заболевания, а также вокруг ее дома было установлено присутствие диких птиц", - говорится в заявлении агентства здравоохранения ООН. "На момент сообщения ни у кого из близких контактов заболевшего не развилась инфекция или симптомы заболевания", - добавили в ведомстве.

Хотя контакт с живой птицей мог вызвать у пациентки инфекцию, до сих пор неясно, каков точный источник этой инфекции и как этот вирус связан с другими вирусами птичьего гриппа A (H3N8), которые циркулируют среди животных, отметили в ВОЗ. Из двух случаев, зафиксированных в Китае в 2022 году, у одного пациента развилось критическое заболевание, а у другого заболевание прошло в легкой форме.

ВОЗ заявила, что оба мужчины, вероятно, заразились в результате прямого или косвенного контакта с инфицированной домашней птицей.

"Похоже, что этот вирус не имеет возможности легко передаваться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким", - заявила базирующаяся в Женеве организация. "Однако в связи с постоянно меняющимся характером вирусов гриппа ВОЗ подчеркивает важность глобального эпиднадзора для выявления вирусологических, эпидемиологических и клинических изменений, связанных с циркулирующими вирусами гриппа, которые могут повлиять на здоровье человека (или животных)".