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12 минут назад

WSJ: в США не исключают связи утечки документов с операцией иностранной разведки

ТАССиещё 4

В США не исключают возможность связи утечки секретных документов Пентагона и американской разведки с деятельностью иностранных спецслужб, хотя власти расследуют инцидент как внутреннюю утечку информации. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

WSJ: в США не исключают связи утечки с иностранной разведки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, попавшие в сеть файлы представляют собой фотографии распечатанных и сложенных вдвое документов, которые впервые появились на платформе Discord. На заднем плане изображений можно разглядеть различные предметы: журнал об охоте, нож и тюбик клея, что может указать на потенциальный источник утечки. "Однако подобная презентация могла быть придумана искушенным противником, чтобы сбить с толку следствие, - пишет газета, ссылаясь на бывших сотрудников оборонного ведомства. - Следователи не исключили возможность того, что публикация документов - спланированная иностранной разведкой операция, которая должна выглядеть как утечка". Уточняется, что секретная информация могла быть утеряна неким образом в результате неправильного обращения и попала в руки людей, не имеющих к ней доступа.

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13 апреля газета The Washington Post проинформировала, что документы первым выложил в сеть пользователь под псевдонимом OG, который утверждал, что работает на "военной базе". Представители мессенджера Discord заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании утечки секретных документов Пентагона и разведки США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике.

Агентство Reuters подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. При этом, как отмечает агентство, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой.

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