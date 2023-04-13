WSJ: в США не исключают связи утечки с иностранной разведки

В США не исключают возможность связи утечки секретных документов Пентагона и американской разведки с деятельностью иностранных спецслужб, хотя власти расследуют инцидент как внутреннюю утечку информации. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, попавшие в сеть файлы представляют собой фотографии распечатанных и сложенных вдвое документов, которые впервые появились на платформе Discord. На заднем плане изображений можно разглядеть различные предметы: журнал об охоте, нож и тюбик клея, что может указать на потенциальный источник утечки. "Однако подобная презентация могла быть придумана искушенным противником, чтобы сбить с толку следствие, - пишет газета, ссылаясь на бывших сотрудников оборонного ведомства. - Следователи не исключили возможность того, что публикация документов - спланированная иностранной разведкой операция, которая должна выглядеть как утечка". Уточняется, что секретная информация могла быть утеряна неким образом в результате неправильного обращения и попала в руки людей, не имеющих к ней доступа.

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13 апреля газета The Washington Post проинформировала, что документы первым выложил в сеть пользователь под псевдонимом OG, который утверждал, что работает на "военной базе". Представители мессенджера Discord заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании утечки секретных документов Пентагона и разведки США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике.