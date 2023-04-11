Fox: утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ

Источник утечки появившихся в соцсетях секретных американских документов может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США . Об этом сообщает во вторник телеканал Fox News .

Телеканал указывает, что большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Получателями таких докладов могут являться примерно до 5 тыс. человек. Однако некоторые документы, как отмечает Fox News, подготовлены, по всей видимости, не Пентагоном, а ЦРУ или АНБ. Они не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США, круг их получателей меньше. Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств.