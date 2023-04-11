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16 минут назад

Fox: утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ

ТАССиещё 1

Источник утечки появившихся в соцсетях секретных американских документов может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает во вторник телеканал Fox News.

Fox: утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеканал указывает, что большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Получателями таких докладов могут являться примерно до 5 тыс. человек. Однако некоторые документы, как отмечает Fox News, подготовлены, по всей видимости, не Пентагоном, а ЦРУ или АНБ. Они не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США, круг их получателей меньше. Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств.

В Белом доме не знают, купирована ли утечка секретных материалов Пентагона

На этом основании телеканал делает вывод, что источником утечки мог стать представитель более узкой группы, относящейся к одной из американских разведывательных организаций.

В мире,АНБ,ЦРУ,Пентагон,
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