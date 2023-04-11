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29 минут назад

Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону на $14,6 млрд

ТАССиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий увеличение расходов на оборону на $14,6 млрд. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Верховной рады.

Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"11.04.2023 Возвращено с подписью президента Украины", - говорится на странице законопроекта на сайте парламента.

По оценке депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка, это рекордное увеличение бюджета.

"Никогда в истории Украины не вносили столь значительные изменения в бюджет", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что законопроект вступит в силу 13 апреля.

21 марта депутаты Верховной рады приняли закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны более чем на $14 млрд. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны одобрило законопроект об увеличении бюджетных расходов на $14,68 млрд, большая часть этой суммы будет направлена на военные нужды. Он уточнил, что кабмин предлагает направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования. По словам Шмыгаля, деньги выделят за счет поддержки западных партнеров.

Бюджет Украины на 2023 год

В бюджете Украины на 2023 год ранее было запланировано 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд) расходов, из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,141 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.

В мире,Ярослав Железняк,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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