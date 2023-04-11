Елизавета II не выполнила предсмертное желание герцога Эдуарда VIII

Медсестра бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII заявила, что покойная королева Елизавета II не стала выполнять предсмертное желание герцога. Об этом сообщает «Слово и Дело».
По словам медсестры, Эдуард VIII попросил, чтобы его возлюбленную Уоллис Симпсон титуловали как Её Королевское Высочество. Уточняется, что бывший король озвучил эту просьбу всего за десять дней до собственной смерти.
«Это, знаете ли, разбило ему сердце, я думаю. Это то, чего он хотел, этот титул для нее. Не иметь такого титула для своей жены было для него пощечиной», – рассказала медсестра.
Ранее появилась информация о том, что Елизавета II хотела, чтобы принц Уильям отслужил в Афганистане.