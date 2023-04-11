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27 минут назад

Елизавета II не выполнила предсмертное желание герцога Эдуарда VIII

Елена Прошина

Медсестра бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII заявила, что покойная королева Елизавета II не стала выполнять предсмертное желание герцога. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Елизавета II не выполнила предсмертное желание герцога Эдуарда VIII
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам медсестры, Эдуард VIII попросил, чтобы его возлюбленную Уоллис Симпсон титуловали как Её Королевское Высочество. Уточняется, что бывший король озвучил эту просьбу всего за десять дней до собственной смерти.

«Это, знаете ли, разбило ему сердце, я думаю. Это то, чего он хотел, этот титул для нее. Не иметь такого титула для своей жены было для него пощечиной», – рассказала медсестра.

Ранее появилась информация о том, что Елизавета II хотела, чтобы принц Уильям отслужил в Афганистане.

В мире,Елизавета II,принц Уильям,
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