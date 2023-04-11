Минсельхоз Польши высказался по поводу украинского зерна

Сельскохозяйственную продукции Украины необходимо распределять по всем странам ЕС, чтобы решить проблемы, возникшие из-за ее переизбытка на рынках стран Восточной Европы. Такое заявление сделал во вторник польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс по итогам встречи анктикризисного штаба, посвященного украинскому зерну.

"Завтра будет встреча с послами стран, которым мы можем продать зерно, <...> и куда мы сможем сбыть его как можно скорее, - отметил Телюс. которого цитирует Польское агентство печати. - Нам всем придется заниматься этой проблемой, чтобы распределить продукты с Украины во все страны ЕС".

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Глава ведомства отметил, что этот вопрос обсуждался с представителями аграрного сектора Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, которые сильнее всего пострадали от проблем с украинским зерном. Телюс планирует провести переговоры с этими странами, чтобы совместно обратиться к ЕС с целью изменения политики в отношении беспошлинного доступа сельхозпродукции Киева на европейские рынки.

Польские фермеры несколько месяцев выражают недовольство, так как часть зерна, которое экспортирует Украина, остается на территории Польши и создает конкуренцию местному зерну вместо того, чтобы поступать транзитом в третьи страны. Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности обратилось к правительству с просьбой финансово поддержать пострадавших аграриев. Фермеры считают эту меру недостаточной, требуя решить проблему системно.