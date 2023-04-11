$82.18+2.6889.73+2.63

Минсельхоз Польши считает, что украинское зерно необходимо распределять по всем странам ЕС

Сельскохозяйственную продукции Украины необходимо распределять по всем странам ЕС, чтобы решить проблемы, возникшие из-за ее переизбытка на рынках стран Восточной Европы. Такое заявление сделал во вторник польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс по итогам встречи анктикризисного штаба, посвященного украинскому зерну.

Минсельхоз Польши высказался по поводу украинского зерна
© РИА Новости

"Завтра будет встреча с послами стран, которым мы можем продать зерно, <...> и куда мы сможем сбыть его как можно скорее, - отметил Телюс. которого цитирует Польское агентство печати. - Нам всем придется заниматься этой проблемой, чтобы распределить продукты с Украины во все страны ЕС".

Видео дня

Глава ведомства отметил, что этот вопрос обсуждался с представителями аграрного сектора Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, которые сильнее всего пострадали от проблем с украинским зерном. Телюс планирует провести переговоры с этими странами, чтобы совместно обратиться к ЕС с целью изменения политики в отношении беспошлинного доступа сельхозпродукции Киева на европейские рынки.

Польские фермеры несколько месяцев выражают недовольство, так как часть зерна, которое экспортирует Украина, остается на территории Польши и создает конкуренцию местному зерну вместо того, чтобы поступать транзитом в третьи страны. Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности обратилось к правительству с просьбой финансово поддержать пострадавших аграриев. Фермеры считают эту меру недостаточной, требуя решить проблему системно.

Ранее Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предложил восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно, чтобы защитить интересы европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий