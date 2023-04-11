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18 минут назад

Военнопленный ВСУ рассказал об отношении Украины к своим бойцам

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Украинский военный, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, который попал в российский плен под Мариуполем в апреле 2022 года, рассказал об отношении своей страны к бойцам. По его словам, он оказался не нужен Украине, пишет РИА Новости.

Военнопленный ВСУ рассказал об отношении Украины к своим бойцам
Фото:  Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

«Патриотизм уже потихоньку начинает уходить, потому что мы уже год в плену, а по нам даже ничего не сказано, никто не знает о нас», — отметил он.

По словам военного, Украина наплевательски относится к военнослужащим. Ганжала признался, что в прошлом состоял в группах в соцсетях, которые вербовали молодежь вступить в нацбатальоны. Также боец наносил на свое тело националистические татуировки, но теперь сожалеет об этом. Кроме того, Ганжала отметил, что принял решение больше не служить в рядах ВСУ

«По возвращении на Украину у нас никто не возвращается на передовую. Мы увольняемся. Я буду пробовать уволиться по состоянию здоровья», — подчеркнул военнопленный.

3 апреля пленный военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ рассказал, что его подразделению не передали обещанные британские основные боевые танки Challenger. По словам пленного, в феврале украинское командование обещало поставить британскую технику еще в марте, но в итоге никто ее не получил.

29 марта военнопленный из Харькова Александр Федоров признался, что Киев в рамках мобилизации в ВСУ стал призывать на службу открытых наркоманов, в том числе с судимостями по «наркотическим» статьям. По его словам, среди украинских военных много зависимых людей.

В мире,Александр Федоров,
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