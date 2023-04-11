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41 минуту назад

В Британии заявили о готовности Зеленского продать часть Украины ради Крыма

Lenta.ruиещё 3

Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук в интервью Украины Владимира Зеленского продать часть Украины ради Крыма.

В Британии заявили о готовности Зеленского продать часть Украины ради Крыма
Фото: lenta.rulenta.ru

Ведущий Эндрю Наполитано напомнил о появившихся слухах о том, что во время визита в Польшу глава Украины сообщил о готовности передать Варшаве несколько западных регионов страны в обмен на полномасштабную военную помощь ВСУ в захвате полуострова. Крук считает, что это вполне возможно, поскольку украинский лидер «находится в отчаянном положении».

«Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», — подчеркнул он.

При этом Крук усомнился в готовности Польши вступить в войну против России, так как страна и без того переживает внутриполитические трудности. По его словам, если польские власти пойдут на этот шаг, то президент страны Анджей Дуда рискует лишиться власти.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

В мире,Эндрю Наполитано,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,НАТО,
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