Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук в интервью Украины Владимира Зеленского продать часть Украины ради Крыма.

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Ведущий Эндрю Наполитано напомнил о появившихся слухах о том, что во время визита в Польшу глава Украины сообщил о готовности передать Варшаве несколько западных регионов страны в обмен на полномасштабную военную помощь ВСУ в захвате полуострова. Крук считает, что это вполне возможно, поскольку украинский лидер «находится в отчаянном положении».

«Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», — подчеркнул он.

При этом Крук усомнился в готовности Польши вступить в войну против России, так как страна и без того переживает внутриполитические трудности. По его словам, если польские власти пойдут на этот шаг, то президент страны Анджей Дуда рискует лишиться власти.