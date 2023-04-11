Оценены последствия утечки секретных документов для Байдена и Трампа

Утечка секретных документов Пентагона наносит репутационный ущерб администрации США и в целом Соединенным Штатам, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия публикации документов для нынешнего президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее стало известно, что сенатор Конгресса США Чак Шумер запросил проведение секретного брифинга, главной темой которого будет утечка документов Пентагона касательно Украины.

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«Утечка произошла, судя по имеющейся информации, из Пентагона и из офиса директора национальной разведки. Это институты, которые формально подчиняются Байдену, но все-таки они работают независимо от Белого дома. Поэтому это ударяет именно по их репутации», — убежден Дудаков.

При этом американист отметил, что публикация секретных документов в краткосрочной перспективе может ударить по отношениям США со своими ближайшими союзниками. Потому что в этих документах говорится о слежке США за Британией, за Израилем, за Южной Кореей и за Украиной.

«Ни для кого не секрет, что Америка следит за своими союзниками. Это мы знаем еще со времен скандала с прослушкой телефона [бывшего канцлера ФРГ] Ангелы Меркель десять лет назад. Но это очередное подтверждение. И мы видим недовольство со стороны Израиля и Южной Кореи, которые высказываются в отношении США», — заявил политолог.

«Поэтому здесь я бы так сказал: на глобальной арене это наносит репутационный ущерб администрации Байдена и Вашингтону в целом. Но что касается внутриполитической борьбы, то это влияет в меньшей степени», — заключил Дудаков.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них, среди прочего, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии Вооруженных сил Украины.