В Белом доме прокомментировали информацию о помощи Египта России

«Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия», — прокомментировал американский представитель информацию из попавших в сеть документов с разведданными США о планах Каира втайне от Запада помочь Москве.

Ранее из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта втайне от Запада помочь России с ракетами для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно одному из документов от 17 февраля, президент Египта, считающегося важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, Абдель Фаттах ас-Сиси якобы отдал приказ изготовить на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для дальнейшей отправки в Россию.