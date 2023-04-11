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15 минут назад

В Белом доме прокомментировали информацию о помощи Египта России

Lenta.ru

США не видят признаков помощи Египта России оружием. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

В Белом доме прокомментировали информацию о помощи Египта России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия», — прокомментировал американский представитель информацию из попавших в сеть документов с разведданными США о планах Каира втайне от Запада помочь Москве.

Ранее из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта втайне от Запада помочь России с ракетами для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно одному из документов от 17 февраля, президент Египта, считающегося важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, Абдель Фаттах ас-Сиси якобы отдал приказ изготовить на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для дальнейшей отправки в Россию.

В утекших в сеть материалах отмечается, что президент поручил чиновникам держать в секрете готовящуюся военную помощь российской армии «во избежание проблем с Западом».

Представитель египетских властей заявил, что Каир не планировал производить и поставлять России ракеты.

«Египет связывают очень хорошие отношения со всеми сторонами этого конфликта», — подчеркнул он, добавив, что Каир призывает к прекращению боевых действий на Украине мирными дипломатическими средствами.

В мире,Джон Кирби,абдель ас-сиси,
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