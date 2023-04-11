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34 минуты назад

Минфин США считает, что помощи Запада Украине хватит до конца года

ТАСС

Нынешней финансовой помощи Запада Украине хватит до конца года, однако у США и Европы сохраняется намерение продолжать и дальше оказывать Киеву поддержку. С таким заявлением выступила во вторник на пресс-конференции, проведенной в связи с весенней сессией руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы очень удовлетворены принятием пакета МВФ [для Киева в размере $15,6 млрд на четыре года]. Это важный сигнал о широком международном обязательстве поддержки Украины. Финансирование важно. И мы взяли на себя обязательства, в действительности охватывающие время по конец сентября. Европейский союз и другие [доноры], их поддержка по Украине, по сути, охватывает период до конца текущего года", - сказала глава Минфина.

"Однако, если война будет продолжаться, нам придется продолжать работать с партнерами, чтобы обеспечивать Украине необходимую поддержку. И мы привержены этому", - отметила Йеллен.

"Считаю, [в США] есть прочная двухпартийная поддержка такой деятельности, - утверждала министр. - И то же самое можно сказать про наших [иностранных] партнеров". "Нам придется также концентрировать внимание на более долгосрочных потребностях реконструкции на Украине", - убеждена Йеллен.

В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине

В связи с этим она напомнила, что Запад уже создал недавно соответствующую платформу.

"Мы обсудим [в ходе весенней сессии МВФ и ВБ] финансовые потребности для Украины и подчеркнем сохраняющуюся приверженность удовлетворения потребностей Украины", - добавила Йеллен.

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