Госдеп предложил Черногории помощь в информационной борьбе с Россией

Спецпредставитель и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Джеймс Рубин заявил, что Черногории необходимо начать борьбу против тех СМИ, которые распространяют в стране дезинформацию из России и Китая. Об этом сообщает агентство MINA.

Такое заявление Рубин сделал во время переговоров за круглым столом с представителями СМИ из Черногории. По его словам, подобная дезинформация нарушает журналистские стандарты и не проходит через проверку информации.

«Например, Россия и Китай повторяют, что на Украине есть заводы по производству биологического оружия, хотя доказано, что это неправда, или что Соединенные Штаты Америки (США) как-то хотели этой войны, что тоже нонсенс», – сказал Рубин.

Он также призвал новое правительство страны срочно заняться этой проблемой. По словам Рубина, важно создать систему, которая сделает борьбу с фейками приоритетной задачей, так как дезинформация является новой, но опасной мировой проблемой. Согласно словам спецпредставителя Госдепа, Россия и Китай используют ложь и фейки в своих целях.

«Мы должны положить этому конец. Я был рад увидеть в разговоре с будущими лидерами Черногории, что они понимают этот вызов», – подытожил он.