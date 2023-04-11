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В США призвали Черногорию начать борьбу с Россией

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Специальный представитель госдепа США, координатор Центра глобального взаимодействия (U.S. Department of State"s Global Engagement Center) Джеймс Рубин призвал правительство Черногории в срочном порядке начать информационную борьбу с Россией. Об этом сообщает агентство MINA.

В США призвали Черногорию начать информационную борьбу с РФ
© Lenta.ru

По словам дипломата, в республике до сих пор вещают СМИ, которые распространяют информацию из российских источников.

«Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это — неправда, или что США хотели этой войны, что также бессмысленно... Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут», — заявил американский представитель.

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Ранее бывший министр экономики Черногории Яков Милатович объявил о победе во втором туре президентских выборов. Избрание нового лидера страны положит конец более чем 30-летнему правлению Мило Джукановича.

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