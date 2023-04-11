В США призвали Черногорию начать информационную борьбу с РФ

«Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это — неправда, или что США хотели этой войны, что также бессмысленно... Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут», — заявил американский представитель.