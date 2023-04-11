В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС

В Нидерландах протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона в институте Nexus. Видео опубликовал телеканал BFMTV.

По данным издания, во вторник, 11 апреля, президент Франции прибыл в Гаагу с официальным визитом. Во второй половине дня он намеревался выступить в институте Nexus с речью об экономическом и производственном суверенитете европейских государств.

Выступление было сорвано протестующими. Они выкрикивали с трибун обвинения в адрес Макрона, критиковали его за ситуацию с пенсионной реформой, которая привела к выходу на улицы миллионов французов. Кроме того, они развернули плакат со словами «Президент насилия и лицемерия».

Глава Франции в ответ заверил собравшихся, что готов ответить на любые вопросы по внутренней политике республики, рассказать, что происходит в стране.

Макрон подчеркнул, что во Франции царит демократия. При этом общественном строе, добавил он, допустимо протестовать, позволять себе резкие выступления.