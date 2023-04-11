Генпрокуратура Украины: в стране заочно будут судить 10 российских судей

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в стране будут заочно судить 10 российских судей, которые голосовали за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

Следствие утверждает, что 2 октября 2022 года судьи приняли постановления о признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской и принятии этих регионов состав России. 30 сентября в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. До присоединения регионов Россия признавала независимость ДНР и ЛНР в границах тех областей, в которых они входили в состав Украины.