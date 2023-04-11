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42 минуты назад

Генпрокуратура Украины: в стране заочно будут судить 10 российских судей

Газета.Ru

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в стране будут заочно судить 10 российских судей, которые голосовали за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

Генпрокуратура Украины: в стране заочно будут судить 10 российских судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 10 судей Конституционного суда РФ", - говорится в заявлении ведомства.

В офисе генпрокурора отметили, что судьям инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следствие утверждает, что 2 октября 2022 года судьи приняли постановления о признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской и принятии этих регионов состав России. 30 сентября в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. До присоединения регионов Россия признавала независимость ДНР и ЛНР в границах тех областей, в которых они входили в состав Украины.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указы об опубликовании нового текста Конституции в связи с присоединением новых территорий и о передаче Запорожской АЭС в управление РФ.

В мире,Владимир Путин,Конституционный суд,
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