На лайнере премьера Украины появилось эмодзи с просьбой об F-16

Пользователи Twitter заметили на фотографии, опубликованной премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в соцсети, изображение истребителя и эмодзи в виде сложенных в молитвенном жесте рук. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, накануне Шмыгаль прибыл в Канаду с официальным визитом. Он планирует встретиться со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд с тем, чтобы подписать ряд соглашений о дальнейшей помощи Украине.

На своей странице в соцсети он опубликовал кадры из канадского аэропорта. На них премьер спускается по трапу и здоровается с встречающими.

Кроме того, на них виден корпус самолета, «украшенный» украинским флагом, рисунком истребителя и сложенными в мольбе ладонями.

В редакции пояснили, что фотография может быть как подлинной, так и отредактированной с целью произвести соответствующее впечатление на подписчиков.