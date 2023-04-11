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На лайнере премьера Украины появилось эмодзи с просьбой об F-16

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Пользователи Twitter заметили на фотографии, опубликованной премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в соцсети, изображение истребителя и эмодзи в виде сложенных в молитвенном жесте рук. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, накануне Шмыгаль прибыл в Канаду с официальным визитом. Он планирует встретиться со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд с тем, чтобы подписать ряд соглашений о дальнейшей помощи Украине.

На своей странице в соцсети он опубликовал кадры из канадского аэропорта. На них премьер спускается по трапу и здоровается с встречающими.

Кроме того, на них виден корпус самолета, «украшенный» украинским флагом, рисунком истребителя и сложенными в мольбе ладонями.

В редакции пояснили, что фотография может быть как подлинной, так и отредактированной с целью произвести соответствующее впечатление на подписчиков.

На Украине призвали готовиться к приему истребителей F-16

Ранее сообщалось, что просьбы украинских официальных лиц о поставках тяжелой бронетехники и боевых самолетов со стороны Запада становятся все более настойчивыми.

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