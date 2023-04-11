Раскрыто число вакцинированных от COVID-19 людей в мире

Число людей, которые вакцинировались от COVID-19 хотя бы один раз, в мире составило 5,6 миллиарда или более половины всего населения Земли. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистический портал Our World.

Напомним, что в ноябре 2022 года количество людей, живущих на Земле, превысило восемь миллиардов.

Согласно данным Our World, в странах Евросоюза вакцину от коронавируса сделали около 338 миллионов человек или почти 76%. Самый высокий показатель у Германии, находящейся на первом месте по численности населения в ЕС, где привились от COVID-19 более 192 миллионов граждан. Из них 73% прошли базовую иммунизацию, еще 55% — имеют «бустерную» вакцину.

За ней идут Италия (84% и 76%), Дания (81% и 63%), Франция (79% и 61%) и Австрия (75% и 60%).