Блинкен на фоне утечки документов Пентагона поговорил с Кулебой

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заявил ему, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в восстановлении территориальной целостности и будет поддерживать в военном плане. Об этом Блинкен сообщил во вторник на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и министрами иностранных дел и национальной обороны Филиппин Энрике Манало и Карлито Гальвесом-младшим, отвечая на вопрос о ситуации вокруг утечки секретных документов Пентагона.

"Сегодня я поговорил с министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой. В разговоре с ним среди прочего я подтвердил нашу постоянную поддержку Украины и ее усилий по защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости", - сказал дипломат.

"Я не буду комментировать конкретные действия, которые совершает Украина для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Но мы намерены помогать Украине в усилиях по возвращению территорий, которые были от нее отторгнуты. И я подтвердил это обязательство сегодня в разговоре с министром иностранных дел Кулебой", - отметил госсекретарь США.

Дипломат отказался комментировать сведения о проведении Украиной операций против РФ в нарушение обещаний США, которые содержатся в "предполагаемых документах", утекших в сеть. "Украина должна принимать решения о том, как ей наиболее эффективно защищаться от российской агрессии и возвращать захваченную у нее территорию. Мы даем ей советы по мере необходимости, мы оказываем поддержку, что хорошо известно, но решения о том, что именно делать для возвращения своих территорий, принимает Украина", - подчеркнул Блинкен.