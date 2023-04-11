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17 минут назад

Байден заявил, что задержание Гершковича в России незаконно

ТАССиещё 1

Задержание подозреваемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно, признание этого со стороны Госдепартамента меняет положение вещей. Об этом президент США Джо Байден во вторник заявил журналистам перед отлетом с базы Эндрюс в Северную Ирландию.

"Мы ясно даем понять, что происходящее - полностью незаконно. Мы об этом объявили, и это меняет положение дел", - сказал он.

По словам президента США, он пытался созвониться с семьей задержанного журналиста, но сделать это не удалось. Поэтому Байден обещал попытаться связаться с ними уже с борта самолета.

В понедельник в США было распространено письменное заявление заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела. В нем говорилось, что Госдепартамент теперь считает Гершковича незаконно удерживаемым в России и призывает к его освобождению.

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По информации Центра общественных связей ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ РФ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как ранее подчеркивал Песков, журналист был задержан с поличным. 30 марта Лефортовский суд Москвы избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.

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